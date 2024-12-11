مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد صندوقاً بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة علياء المزروعي وتخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": بلادنا مبروكة .. وخيرها عميم وعظيم .. وحركتها الاقتصادية ينتفع بها القاصي والداني .. ونريد لشبابنا أن ينتفعوا بهذا الحراك الاقتصادي الهائل .. ويفهموا أسس التفوق فيه .. ويستغلوا الفرص العظيمة التي يتيحها .. ويقودوا هذا الحراك لآفاق أكبر وأوسع.