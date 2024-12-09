ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة أحمد حسن الخقاق آل علي

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله أحمد حسن أحمد الخقاق آل علي.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة عود الطاير بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.