«مقعد الطفل بالسيارة» هدية «طرق دبي» لمواليد عيد الاتحاد

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بعيد الاتحاد الـ53 مع الأمهات في مستشفيات دبي بمنح المواليد الجدد في احتفالات عيد الاتحاد مقعد الطفل في المركبة مجاناً، وحصلت الأمهات الوالدات بين الأول والخامس من ديسمبر 2024 على 450 مقعداً للطفل بالمركبة في 24 مستشفى شاركت في الفعالية.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، حسين البنا، بالشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمبادرة «هدية طفلي في اليوم الوطني» في شرطة دبي، ودبي الصحية، ومنظمة اليونيسف، وأوضح أن فكرة المبادرة تعتمد على حصول كل مولود في مستشفيات دبي أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد على مقعد الطفل في المركبة مجاناً، من خلال تزويد كل مستشفى بالعدد التقريبي للمواليد خلال فترة الاحتفالات من الأول إلى الخامس من ديسمبر من كل عام.

وأكد البنا أن المبادرة تأتي ضمن محور التوعية للفئات المستهدفة في المجتمع، وفقاً لاستراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، التي تشمل أربعة محاور رئيسة، تتضمن محور الهندسة الطرق والمركبات، ومحور التوعية، ومحور الضبطية، ومحور الأنظمة والإدارة.

وأشار إلى أن مبادرة «هدية طفلي في اليوم الوطني» وزعت، خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما يزيد على 2000 مقعد للطفل في المركبة على الأمهات في المستشفيات خلال احتفالات عيد الاتحاد.

ونبه البنا إلى أهمية التزام الأهالي بجلوس أطفالهم في مقاعدهم المخصصة داخل المركبات أثناء القيادة، ولفت إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن الالتزام باستخدام مقاعد الأطفال بشكل صحيح يقلل من إصابات ووفيات الأطفال بنسبة 54%، وبنسبة 71% بالنسبة لحديثي الولادة، كما تعمل مقاعد الأطفال على تقليل الإصابات المرورية في أوساط الأطفال من أربع إلى ثماني سنوات بنسبة 45%.

وأكد أن الهيئة تعمل وفق خطط محددة وواضحة، يتم تحديثها ومراجعتها باستمرار، تجاه كل فئة من الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع، ابتداء من الأنشطة والفعاليات التي تركز على سلامة المواليد، مروراً بسلامة الأطفال والطلبة، وصولاً إلى كل السائقين ومستخدمي الطريق في دبي.

ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات جميع أولياء الأمور إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء قيادة المركبة، وضرورة الالتزام بمقعد الطفل عند اصطحاب المواليد في المركبة، وعدم جلوس الأطفال دون سن العاشرة، أو من يقل طوله عن 145 سنتيمتراً، في المقعد الأمامي للمركبة، حيث يعد ذلك مخالفة قانونية تستوجب غرامة مالية قدرها 400 درهم، كما أن عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عُمر أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة، يغرّم مخالفة قيمتها 400 درهم.