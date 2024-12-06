إنجاز 82% من خزان مياه «حصيان» في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 82% من مشروع خزان المياه في حصيان بسعة 120 مليون غالون، وبكلفة 290 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2025.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، في بيان صحافي، أمس: «نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لضمان أمن الطاقة والمياه».

وأضاف: «يأتي خزان المياه في حصيان بسعة 120 مليون غالون، إضافة إلى الخزانات التي تم تدشينها هذا العام في الليسيلي ونخلي وحتا، في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي، لتلبية الطلب المتزايد، وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه، وتوفير إمدادات مستقرة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ومع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل، ستصل السعة التخزينية لإمارة دبي إلى مليار و121 مليون غالون من المياه المحلاة».

من جانبه، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، إلى أن مشروع خزان المياه في حصيان يعتمد أحدث المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، ما يسهم في تعزيز موثوقية شبكة المياه في دبي، ويتيح مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على المياه.