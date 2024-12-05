طرق دبي تمنح مواليد عيد الاتحاد مقعد الطفل في المركبة مجاناً

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بعيد الاتحاد الـ 53 مع الأمهات في مستشفيات دبي بمنح المواليد الجدد في احتفالات عيد الاتحاد مقعد الطفل في المركبة مجاناً، وحصلت الأمهات الوالدات خلال الفترة بين 1 إلى 5 ديسمبر 2024 على 450 مقعداً للطفل في المركبة في 24 مستشفى شاركت في الفعالية.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمبادرة حسين البنا"هدية طفلي في اليوم الوطني" في شرطة دبي ودبي الصحية ومنظمة اليونيسف بالإضافة إلى الرعاة الداعمين للمبادرة في عامها الخامس وهم شركة "سل سيف" وشركة "إلفي" المتخصصات في الخلايا الجذعية ورعاية الأمهات، موضحاً أن فكرة المبادرة تعتمد على حصول كل مولود في مستشفيات دبي أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد على مقعد الطفل في المركبة مجاناً، من خلال تزويد كل مستشفى بالعدد التقريبي للمواليد خلال فترة الاحتفالات من 1 إلى 5 ديسمبر من كل عام.

وأكد البنا على أن المبادرة تأتي ضمن محور التوعية للفئات المستهدفة في المجتمع وفقاً لإستراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، التي تشمل أربعة محاور رئيسة تتضمن محور الهندسة، الطرق والمركبات ومحور التوعية ومحور الضبطية ومحور الأنظمة والإدارة. مشيراً إلى أن مبادرة "هدية طفلي في اليوم الوطني" وزعت خلال الأعوام الخمسة الماضية ما يزيد عن 2000 مقعد للطفل في المركبة على الأمهات في المستشفيات خلال احتفالات عيد الاتحاد.

ونبه البنا إلى أهمية التزام الأهالي بجلوس أطفالهم في مقاعدهم المخصصة داخل المركبات أثناء القيادة، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن الالتزام باستخدام مقاعد الأطفال بشكل صحيح يقلل من إصابات ووفيات الأطفال بنسبة 54%، وبنسبة 71% بالنسبة لحديثي الولادة، كما تعمل مقاعد الأطفال على تقليل الإصابات المرورية في أوساط الأطفال (4 – 8 سنوات) بنسبة 45%.

وأكد أن الهيئة تعمل وفق خطط محددة وواضحة، يتم تحديثها ومراجعتها باستمرار تجاه كل فئة من الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع، ابتداء من الأنشطة والفعاليات التي تركز على سلامة المواليد مروراً بسلامة الأطفال والطلبة، وصولاً إلى كل السائقين ومستخدمي الطريق في دبي.

ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات جميع أولياء الأمور إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء قيادة المركبة، وضرورة الالتزام بمقعد الطفل عند اصطحاب المواليد في المركبة، وعدم جلوس الأطفال دون سن العاشرة، أو من يقل طوله عن 145 سنتيمتراً، في المقعد الأمامي للمركبة حيث يعتبر ذلك مخالفة قانونية تستوجب غرامة مالية قدرها 400 درهم، كما أن عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة، يغرم بمخالفة قيمتها 400 درهم.