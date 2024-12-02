محمد بن راشد: الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ53 لوحة وطنية فنية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، أن الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ53 في مدينة العين لوحة فنية تليق بالعيد الوطني للدولة، مشيراً سموه إلى أنه استذكر خلاله لحظات لا تنسى في تاريخ الإمارات.

وقال سموه على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت اليوم وأخي رئيس الدولة والشيوخ وشعب الإمارات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين في مدينة العين.. لوحة وطنية فنية تليق بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.. شكرنا وتقديرنا للقائمين على تصميم وتنفيذ وإخراج الحفل الوطني الأجمل في الدولة، وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد، وفريق عملها المبدع".

وأضاف سموه: "رسمتم فرحة.. وصنعتم سعادة.. واستذكرنا معكم رجالاً ولحظات لا تنسى في تاريخ الإمارات".