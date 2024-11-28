«طيران الإمارات» تكشف عن طائرتها الأولى من «إيرباص A350»

كشفت شركة «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رسمياً، عن أول طائرة «إيرباص A350-900» تنضم إلى أسطولها، وذلك خلال حدث خاص في دبي أمس.

وحضر الفعالية وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ورئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، وعدد من كبار الشخصيات والشركاء في قطاع الطيران وكبار المسؤولين الحكوميين، ووسائل إعلامية محلية وإقليمية وعالمية، فضلاً عن عشاق الطيران، حيث اطلع الضيوف على التصميمات الداخلية للطائرة المجهزة بمنتجات الجيل المقبل وأحدث التقنيات.

وتعكس أحدث المنتجات على متن الطائرة التزام الناقلة بتقديم تجربة متميزة مع تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعد طائرة «الإمارات A350» أول نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس: «يشكّل اليوم علامة فارقة لـ(طيران الإمارات)، حيث نعرض أول طائرة (إيرباص A350) ونفتتح عصراً جديداً لنمو أسطولنا وشبكة وجهاتنا».

وأضاف سموه: «تمهد هذه الطائرة الطريق أمام (طيران الإمارات) للتوسع من خلال توفير مدى وكفاءة ومرونة إضافية لشبكتنا، ما يمكننا من تلبية طلب العملاء في أسواق جديدة، وفتح فرص جديدة في المدن التي نخدمها، وستساعدنا التصميمات الداخلية الجديدة للطائرة وتقسيم المقاعد على تقديم تجربة أكثر راحة للعملاء في كل درجات السفر».

وذكر سموه: «تنسجم طائرات (الإمارات A350) الـ65 التي ستنضم إلى أسطولنا في السنوات المقبلة، مع خطط الناقلة الرامية إلى دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الطموحة، التي ستحول المدينة إلى مركز محوري في الاقتصاد العالمي وجعلها واحدة من أكثر المدن اتصالاً».

بدوره، قال تيم كلارك إن بدء استلام الناقلة لطائرات «إيرباص A350» سيقود وسيسرّع المرحلة التالية من النمو لدى الشركة، مشيراً إلى أن الطائرة توفر لـ«طيران الإمارات» القدرة والمدى اللذين يسمحان لها بالنظر في وجهات جديدة لم تكن تعتبرها مجدية من قبل، بما يتناسب مع خطط التشغيل لدى الناقلة.

وأشار كلارك، في تصريحات للصحافيين، إلى أن هناك 64 طائرة أخرى من طراز «A350» سيتم تسليمها إلى «طيران الإمارات» خلال الفترة المقبلة ضمن طلبيتها.

وكانت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، طلبت شراء 50 طائرة «A350-900 XWB»، بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، خلال معرض دبي للطيران 2019، كما طلبت الناقلة في معرض دبي للطيران 2023، شراء 15 طائرة إضافية «A350-900»، بقيمة ستة مليارات دولار، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من «A350» إلى 65 طائرة.

وأضاف كلارك أنه تمت إضافة الميزات المدروسة في المقصورة لراحة متعامليها ومساعدة الطاقم على تقديم خدمة أفضل، مع لمسات فاخرة في جميع الدرجات، مشيراً إلى أن الناقلة ستشغل الطائرة إلى تسع وجهات ضمن شبكتها بشكل مبدئي، بما فيها وجهة إدنبرة، اعتباراً من الثالث من يناير المقبل.

وأكد كلارك أن «(طيران الإمارات) تعمل على التوسع بشكل مستمر، إلا أن أزمة مشكلات سلاسل التوريد في صناعة الطيران وتحديات (كوفيد-19) قد أثرت في خططها، الأمر الذي سبّب إحباطاً بسبب حاجتها إلى المزيد من الطائرات»، مشيراً إلى أن «ذلك ينطبق على طائرات (بوينغ 777 إكس) التي كان من المفترض أن نشغل اليوم 85 طائرة منها لولا التأخير».

وأوضح أنه ما لم تقرر شركات تصنيع الطائرات زيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تفعيل المزيد من خطوط الإنتاج، فمن المحتمل أن تكون هناك تسليمات أقل خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص لجوء الناقلة إلى مراجعة طلبيات طائرات «بوينغ 777 إكس»، قال كلارك: «إننا ننتظر ونتابع الأمر»، مضيفاً أنه «مع انتهاء الإضراب في الشركة، وضخ 21 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، آمل أن يعملوا على مدى الأشهر القليلة المقبلة على ترتيب أوضاعهم».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والخدمات في شركة «إيرباص»، فيليب مون، إن «عملية التسليم هذه رقم 175 من (إيرباص) إلى (طيران الإمارات)، منذ أول عملية تسليم قبل 37 عاماً في عام 1987».

وأضاف: «لـ(طيران الإمارات) دور رئيس في قصة نجاح دبي، حيث إن استراتيجية الشركة المتمحورة حول راحة المتعاملين أثمرت في تقديم مفهوم جديد من تجربة الركاب، فضلاً عن شبكة رحلاتها التي لا تربط المدن الرئيسة في العالم فحسب، بل تربط أيضاً المدن الثانوية وحتى المدن الثالثة».

إلى ذلك، قال نائب الرئيس الأول لشؤون العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «رولز رويس»، عمر علي أديب: «يجسد الجهد التعاوني بين (طيران الإمارات) و(إيرباص) و(رولز رويس)، ما يمكن تحقيقه عندما نتشارك الالتزام بالتميز وبناء شراكة طويلة الأمد».

أول رحلة تجارية

سيتم تسليم طائرة «A350» في نسختين، واحدة للمسارات الإقليمية وأخرى للمسارات طويلة المدى للغاية.

وتخطط «طيران الإمارات» لتسيير أول رحلة تجارية منتظمة لطائرة «A350» إلى إدنبرة يوم الثالث من يناير 2025، وفي الأشهر التالية يمكن للمتعاملين التطلع إلى تجربة طائرة «الإمارات A350» إلى الوجهات الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل البحرين ومسقط والكويت، بالإضافة إلى وجهات دولية مثل ليون وبولونا في أوروبا، وكولومبو ومومباي وأحمد آباد في غرب آسيا، إلى جانب فرص سفر جديدة على رحلات تصل إلى 15 ساعة من دبي، وسيتم الإعلان عنها في عام 2025.