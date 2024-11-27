مشاركون في المنتدى يناقشون «تمكين الشركات الناشئة»

ناقشت جلسة «تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة»، ضمن فعاليات اليوم الأول من «منتدى المرأة العالمي- دبي 2024» الذي انطلقت فعالياته، أمس، في دبي، وتستمر على مدار يومين، دور التوجيه المهني والإرشاد في دعم رائدات الأعمال، وتحفيزهن لمواجهة التحديات وبناء قدراتهن للوصول إلى تحقيق طموحاتهن بقيادة مؤسسات ناجحة ومؤثرة.

واستعرض مشاركون في الجلسة التي تحدث فيها كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، Olive Gaea، جيسيكا سكوباكاسا، والمدير الإداري لشركة «سي ثري»، كيفين هوليداي، وأدارتها رانيا الطايع، من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التحديات والصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال عند تأسيس شركاتهن، والحلول المقترحة لتجاوزها وتحويلها إلى فرص واعدة وقصص ملهمة للنجاح والتفوق.

وخلال النقاش، تصدّر تحدي صعوبة الوصول إلى التمويل كالتحدي الأبرز الذي يواجه رائدات الأعمال في مرحلة التأسيس، لاسيما أن حصة الشركات المؤسسة من قبل النساء لا تتعدى 2% فقط من إجمالي الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة، فيما جاء تحدي قوة المنافسة في المرتبة الثانية، تلاه تحدي الصلابة التفاوضية والقدرة التنافسية، وأخيراً تحدي إيجاد التوازن بين المسؤوليات الخاصة وأولويات العمل.

وأشارت جيسيكا سكوباكاسا إلى أهمية دور الإرشاد والتوجيه المهني في بداية رحلة الانطلاق للشركات الناشئة، ودوره في بناء واكتساب القدرات والابتكار والتمكين لتحقيق التقدم المهني ضمن منظومة دعم متكاملة لمواجهة أطنان من التحديات المحتملة.

من جهته، طرح كيفين هوليداي، المدير الإداري لشركة «سي ثري»، وهي شركة متخصصة في دعم الشركات الناشئة، العديد من الأفكار لعلاج التحديات التي تواجه رائدات الأعمال عند تأسيس شركاتهن، وتمكينهن من تحقيق طموحاتهن، التي كان من أبرزها إيمان رائدة الأعمال وثقتها بقدراتها على تحقيق وإنجاز استثنائي غير معتاد، وكسر العوائق والحواجز التي تحول دون تحقيق الأهداف، فضلاً عن ضرورة اكتساب المهارات، وبناء الشراكات، والعمل مع جهات متعددة، والمنافسة في المجالات التي يهيمن عليها الرجال.

وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى برنامج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «رامب-آب»، الذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال والشركات الناشئة في الدولة، ويقدم دورات تدريبية لرواد الأعمال، الذين يقدمون مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل في الدولة، بالتعاون مع مؤسسة «سي ثري»، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها دولة الإمارات.