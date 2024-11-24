وزارة الداخلية تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

أعلنت وزارة الداخلية عن ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدافية يدعى "زفي كوغان" يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع.