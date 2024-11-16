عملة إكس آر بي (الريبل) تكسر حاجز الدولار لأول مرة في تاريخها

كسرت عملة «إكس آر بي» المشفرة حاجز الدولار الواحد للعملة للمرة الأولى في تاريخها يوم السبت، بعدما ارتفعت بأكثر من 18% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 1.04 دولار.

وسجلت عملة «إكس آر بي» ارتفاعاً بنحو 80 في المئة خلال الأسبوع الماضي، لتكون ضمن العملات المشفرة الأفضل أداء في الفترة الماضية.

تخطي «إكس آر بي» حاجز الدولار جعل قيمتها السوقية ترتفع إلى 59.59 مليار دولار، وقد ارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة بنحو 18 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة وحدها.

وتشهد العملات المشفرة بشكل عام ارتفاعاً منذ الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ويعرف ترامب بدعم لعالم العملات المشفرة.

وتجاوز سعر عملة «بيتكوين» أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية مستوى 90 ألف دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى عقب فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، ما عزز ثروات عدد من أبرز رواد الأعمال والمستثمرين في القطاع.

وتشير تقديرات «فوربس» إلى أن أبرز 11 ثرياً من مليارديرات العملات المشفرة –من تتكون أغلب ثرواتهم من أصول مشفرة سائلة وأسهم- ربحوا مجتمعين 38 مليار دولار على مدار 2024.

أوضحت أن 63% أو 24 مليار دولار من هذه الزيادة حدثت منذ أوائل سبتمبر، حين بدأ التفاؤل بفوز ترامب يسيطر على معنويات المتعاملين في سوق العملات المشفرة.

وتجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية حاجز 3 تريليونات دولار في 12 نوفمبر 2024، وهو ما يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع دول قارة إفريقيا التي تتكون من 54 دولة، إذ يصل إجمالي الناتج المحلي للقارة إلى نحو 2.8 تريليون دولار، وفقاً لأحدث البيانات من صندوق النقد الدولي.

وحسب مزود بيانات العملات المشفرة «كوين جيكو»، ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة بنحو 25 في المئة منذ يوم الانتخابات في 5 نوفمبر 2024 وحتى 12 نوفمبر، ما يعكس تفاؤلاً كبيراً في السوق بعد انتخاب ترامب.