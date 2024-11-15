حمدان بن محمد: دبي وجهة عالمية رائدة للإعلام والتكنولوجيا

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، ليندا ياكارينو.

وأعرب سموّه، خلال اللقاء، عن تقديره لشركة «إكس» كأحد الشركاء المهمين لدولة الإمارات في ضوء علاقات تعاون مثمرة وبنّاءة امتدت لسنوات، مؤكداً سموّه حرص الإمارات على تعزيز البيئة الداعمة للإعلام التي استثمرت في إرساء قواعدها منذ فترة طويلة، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، بقنواته كافة وعلى تنوّع منصاته، خصوصاً الإعلام الرقمي بما يتناغم مع توجهاتها وأهدافها في مجال التحوّل الرقمي.

وقال سموّه: «نثق أن هناك العديد من الفرص الممكنة لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة مع شركة (إكس).. جمعتنا بالشركة الرائدة في عالم الإعلام الرقمي روابط نموذجية ترسّخت عبر سنوات من التعاون البنّاء».

وأضاف سموّه: «لدينا رؤى متقاربة حول أهمية الإعلام الرقمي بكل ما يحمله من إيجابيات تستدعي توسيع دائرة التعاون لتعزيز أثره كوسيلة تخدم المجتمعات وتعينها على تحقيق ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «خلال لقاء مع ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة (إكس)، ناقشنا التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال التحوّل الرقمي، والدور الريادي الذي تلعبه دبي في تقديم التسهيلات وأرقى الخدمات للقطاع الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي».

وأضاف سموّه: «(إكس) اختارت دبي في عام 2015 لتكون وجهة لافتتاح أول مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ونتطلع إلى توسيع شراكتنا مع إيلون ماسك وفريق عمله في (إكس) ومع الشركات والمنصات العالمية بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للإعلام والتكنولوجيا وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مقر المكتب التنفيذي في دبي، استعراض مجمل أعمال «إكس» في المنطقة وخططها المستقبلية فيها، وما يمكن أن تقدمه دبي من دعم لتمكين الشركة العالمية من تحقيق ما تنشده من نمو لأعمالها إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من مكاتبها في دبي التي يعود افتتاحها إلى عام 2015، وكانت أول مكاتب تفتتحها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتطرّق النقاش إلى مساعي دبي وجهودها في ترسيخ مكانتها مركزاً إعلامياً رئيساً في المنطقة، وعاصمة عالمية للابتكار والإبداع، وما توفره في هذا الإطار من مقومات جذب لاستقطاب أفضل الكفاءات التقنية من مختلف أنحاء العالم، كذلك التسهيلات الكبيرة التي توفرها لشركات التقنية الإعلامية، وفي مقدمتها البنية التحتية القوية والتشريعات المتطورة والمرنة الداعمة للأعمال في البيئة الرقمية، وهي من العوامل التي ساعدت دبي على تأسيس مجتمع إعلامي متنامٍ يضم اليوم نحو 4000 شركة إعلامية تشمل أهم الأسماء في مجال الإعلام سواء على مستوى المنطقة أو العالم.

كذلك، تم استعراض رؤية دبي للمستقبل والأهداف الطموحة التي تسعى دبي إلى تحقيقها، لاسيما على الصعيد الاقتصادي على مدار السنوات الـ10 المقبلة التي تم تحديدها في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن أهمها أن يضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

حضر اللقاء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء.

وتُعدّ منصة «إكس» من أوسع المنصات الرقمية انتشاراً، حيث يُقدّر عدد مستخدميها حول العالم بنحو 250 مليون مستخدم يومياً، وقد عكفت الشركة على التطور من مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي، إلى منصة رقمية متكاملة تقدم محتوى متنوعاً يشمل الأخبار، والفيديو، والمزيد.

ولي عهد دبي:

نتطلع إلى توسيع شراكتنا مع إيلون ماسك وفريق عمله في «إكس» ومع الشركات والمنصات العالمية.

لدينا رؤى متقاربة حول أهمية الإعلام الرقمي، بكل ما يحمله من إيجابيات تستدعي توسيع دائرة التعاون لتعزيز أثره كوسيلة تخدم المجتمعات.

• 100 مليار درهم سيضيفها التحوّل الرقمي إلى اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

• 4000 شركة إعلامية في دبي تشمل أهم الأسماء على مستوى المنطقة أو العالم.