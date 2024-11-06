منصور بن زايد يهنئ ترامب بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية

هنَأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس، بمناسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس، بمناسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات الإماراتية الأمريكية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين."