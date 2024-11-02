50% تخفيضاً على المخالفات المرورية في عجمان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ابتداء من الرابع من نوفمبر الجاري حتى 15 ديسمبر المقبل، بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن القرار ينطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل 31 أكتوبر، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة، باستثناء المخالفات المشددة، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقاطنين في الإمارة. وأوضح أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض هي مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة، ومخالفة إحداث تغييرات في المركبة بدون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعا النعيمي أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور لضمان السلامة المرورية، مشيراً إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عنهم، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية، وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين.