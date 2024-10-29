إطلاق مسح القوى العاملة في دبي

أطلقت دبي الرقمية ممثلة في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، مسح القوى العاملة لإمارة دبي 2024، بهدف تقدير حجم القوى العاملة، وتحديد المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالعمالة والبطالة، وتوفير بيانات وإحصاءات حديثة عن الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية حول السكان بشكل عام، والقوى البشرية والسكان النشطين اقتصادياً بشكل خاص.

ودعت دبي الرقمية الأسر المستهدفة إلى المشاركة الفاعلة في هذا المسح الذي تنفّذه مؤسسة دبي للبيانات، وتسهيل مهمة فرق العمل الميدانية المعتمدة، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد صناع القرار على رسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

ويندرج هذا الإحصاء السنوي ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، ويدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية (33) الهادفة إلى تطوير المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز تكافؤ الفرص لكل أطياف المجتمع.