14 مشروعاً مجتمعياً ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة لـ «إسلامية دبي»

قامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بتطوير مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الدورة الاستراتيجية (2025-2027) والتي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033، وتلبي تطلعات مجتمع إمارة دبي بشرائحه كافة، حيث ترتكز الاستراتيجية الجديدة على العمل المشترك بين الجهات الحكومية، وكذلك تعزز من الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وقطاع النفع العام، بما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويترك أثراً ملموساً فيهم.

وتعليقاً على إطلاق الاستراتيجية الجديدة، أكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن استراتيجية الدائرة (2025-2027) تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بالتفاعل مع المجتمع، والانتقال إلى مفهوم الاستباقية في تقديم الخدمات، والوصول بالبرامج والأنشطة والفعاليات إلى أفراد المجتمع بشكل قريب وسهل.

وقال المهيري: إن الدائرة ومن خلال استراتيجيتها، ركزت على مجموعة من فئات المجتمع على رأسها الأسرة الإماراتية، وروّاد المساجد، والمتبرعون ورعاة المساجد، إضافة إلى المؤسسات الخيرية والإسلامية، وجامعي التبرعات في مجتمع إمارة دبي.

كما أكد مدير عام الدائرة أن الدائرة ترتكز في استراتيجيتها على مفهوم الشراكة والعمل الجماعي مع الجهات المعنية كافة، بمن فيهم أفراد المجتمع، بهدف تحقيق رؤية الدائرة ورسالتها في أن تكون أقرب إلى المجتمع، كما أوضح أن الدائرة، خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ستقوم بإطلاق 14 مشروعاً استراتيجياً، تسهم في تحقيق رؤية الدائرة، لذا تم الإعلان عن مشروع مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلاب المدارس بدبي، ومشروع غراس الخير، ومشروع باقة خدمات الأسرة الإماراتية، إضافة إلى عدد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها بالتتابع خلال المرحلة القادمة.