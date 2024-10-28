رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس القمر المتحدة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة - الاتحاد القمري - بحثا خلاله مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية القمر وفرص تطويرها في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يخدم أولويات البلدين وتطلعاتهما إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.

وأكد فخامة الرئيس غزالي عثماني متانة العلاقات التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر مع دولة الإمارات خاصة في المجالات التنموية..متمنياً للدولة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان