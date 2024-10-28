"طرق دبي" تستأنف خدمة الحافلات العامة لنقل زوّار القرية العالمية وخدمة العبرات السياحية داخل القرية

استأنفت هيئة الطرق والمواصلات مؤخرا تشغيل الخطوط الأربعة لحافلات القرية العالمية مع انطلاق الموسم التاسع والعشرين للقرية (2024 – 2025).

والخطوط الأربعة للحافلات، التي استأنفت الهيئة تشغيلها إلى القرية هي: الخط (102) وينطلق من محطة الراشدية للحافلات إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (103) وينطلق من محطة حافلات الاتحاد إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 40 دقيقة والخط (104) وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (106) وينطلق من محطة حافلات مول الإمارات إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة.

وتُستَخدَمُ في هذه الخدمة الحافلات الفاخرة حيث تمتاز هذه الحافلات بالراحة التامة والرفاهية للركاب والأمان العالي مما يُضفي على رحلة التنقّل من وإلى القرية العالمية المزيد من المتعة وقضاء أسعد الأوقات خلال الموسم السياحي الجديد بين الأفراد والعائلات.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد الركاب المنقولين على متن حافلات القرية العالمية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال موسم (2023 – 2024) (573) ألفاً و(759) راكباً مقارنة مع (448) ألفاً و(716) راكباً في الموسم الذي سبقه (2022 – 2023)، ليُسَجِّلَ العدد نسبة زيادة بلغت (22%).

تشغيل العبرات السياحية

واستأنفت الهيئة كذلك تشغيل الرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية داخل القرية لروادها في هذا الموسم 2024 – 2025، وقد شَغّلت الهيئة عبرتين تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية للموسم الحالي.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات دائما إلى توفير خدمة العبرات مع انطلاق فعاليات القرية العالمية كل عام خاصة وأن هذه الخدمة لاقت وتلاقي إقبالا كبيرا طوال المواسم الماضية للقرية من قبل الجمهور، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية ويمنح زوار القرية الراحة والسعادة.