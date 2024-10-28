تحريك المركبات في الحوادث البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب

أكدت شرطة أبوظبي أن تحريك المركبات من الطريق في حالات الحوادث المرورية البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب في الحادث.

وذكرت أن تعاون السائقين في إخراج المركبات عن الطريق، يؤدي إلى إفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة السير، ويمنع وقوع العديد من الحوادث المرورية، ويعزز سلامة مستخدمي الطريق.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إنها أطلقت أخيراً حملتها المرورية التوعوية «درب السلامة»، وركزت فيها على توعية السائقين بالسلوكيات السلبية، والأخطاء الجسيمة التي يرتكبونها على الطرق، وتشكل خطورة بالغة.

وأشارت إلى أن الحملة تضمنت 11 محوراً، من بينها محور توعية السائقين بـ«الخروج من الطريق في الحوادث البسيطة»، مؤكدة أنه ينبغي على السائقين - الذين يتعرضون لحوادث مرورية بسيطة على الطرق في إمارة أبوظبي، سواء كانوا متسببين فيها أو متضررين منها - استخدام تطبيق «ساعد» الذكي الذي يساعدهم على تحديد موقع الحادث للجهات المعنية، وعليهم تحريك مركباتهم خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن، وطلب المساعدة من مركز القيادة والتحكم في شرطة أبوظبي.

وذكر تقرير لشرطة أبوظبي أن الطرق شهدت في سنوات سابقة عدداً من الحوادث المرورية الجسيمة، نتجت عنها إصابات متنوعة، وكان السبب الرئيس في وقوعها هو إغلاق الطرق وعرقلة حركة السير والمرور، بسبب إصرار الأطراف المشاركة في الحادث المروري البسيط على عدم إخراج مركباتهم إلى أماكن آمنة خارج الطريق، وكان بالإمكان تلافي تلك الحوادث في حالة إفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة السير.

وذكرت شرطة أبوظبي ضمن دليل الحملة الذي أصدرته، أنه عند وقوع الحوادث البسيطة يتيح تطبيق «ساعد» لقائدي المركبات إجراء طلب تقرير حادث مباشرة من موقع الحادث، ويكون ذلك باتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال البيانات للمتسبب والمتضرر، وتحديد موقع وقوع الحادث عبر خريطة تفاعلية، ورفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق. وينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

وأضافت أن التطبيق يسهل إجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسرعة خلال ثلاث دقائق إذا توفرت مستندات قائد السيارة وقت وقوع الحادث، ويكون ذلك عبر اختيار خدمة الإبلاغ عن حادث، ومن ثم إدخال رقم الهاتف ليقوم النظام بتحديد موقع الحادث تلقائياً، ثم يطلب التطبيق من المتعامل تحديد الخيارات التي تتضمن اختيار نوع الحادث، وإدخال صورة ملكية السيارة، وصورة رخصة القيادة بالتقاط صورة لهما، وإدخال صورة ملكية السيارة وصورة رخصة القيادة بالتقاط صورة لهما، وإدخال صورة المركبة والأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، مع إدخال صورة المركبة الأخرى والأضرار التي تعرضت لها.

وأكدت شرطة أبوظبي أنه على السائق سواء كان متسبباً في الحادث البسيط، أو متضرراً منه، التأكد من المعلومات المدخلة للمتسبب والمتضرر من الحادث، وإضافة كل المركبات المتعلقة بالحادث واختيار «موافق» لإتمام عملية الطلب بنجاح، وفي النهاية يمنح المتعامل رقم الطلب. وذكرت أنه من مزايا تطبيق «ساعد» اختصار رحلة المتعامل، وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية تخطيط الحوادث المرورية البسيطة.

وتعاقب إدارات المرور السائقين الذين لا يحركون مركباتهم خارج الطريق في حال وقوع حوادث مرورية بسيطة، بمخالفة «عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت»، وقيمتها 500 درهم.