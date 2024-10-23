أمام محمد بن راشد.. 3 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى ثلاثة قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية، أمس، في قصر زعبيل في دبي.

وتمنّى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوفيق للقضاة الجدد في القيام بمهامهم ورسالتهم على الوجه الأكمل، مؤكداً سموه أهمية دور القضاء في بناء مجتمع قوي، يقوم في جوهره على مبدأ سيادة القانون، وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين أفراده، وحماية حقوقهم، وحفظ كرامتهم دون تمييز، لما لذلك من انعكاسات إيجابية مهمة على القطاعات كافة، بما في ذلك القطاع الاقتصادي لما للبيئة القانونية الفعالة من تعزيز مناخ الاستثمار ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، وأمين عام المجلس القضائي في دبي، الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، ومدير عام محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي.

من جانبهم، أعرب القضاة الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم تحمُّل المسؤولية على الوجه الأمثل، التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء، وبما يخدم مصالح المجتمع، ويحمي حقوق أفراده.