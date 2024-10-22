3.3% زيادة في عدد المواليد بالإمارات خلال 10 سنوات

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في عدد المواليد خلال 10 سنوات الماضية بنمو بلغت نسبته 3.3%.

وبحسب البيانات التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات فقد بلغ عدد المواليد في عام 2022 ، 96,631 مولوداً بنمو 4.2% .

وكانت أكثر الأسماء انتشاراً في المواليد الذكور بحسب التقرير، محمد وزايد وعبدالله، أما المواليد الإناث فكانت أكثر الأسماء انتشاراً هي: مريم وفاطمة وعائشة.