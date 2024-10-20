محمد بن راشد: متفائل بجيل سلاحه للمستقبل هو العلم والمعرفة والأمل

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن مشاركة 28 مليون طالب من 229 ألف مدرسة في خمسين دولة، بتحدي القراءة العربي في عامه الثامن

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تحدي القراءة العربي في عامه الثامن : 28 مليون طالب من 229 ألف مدرسة في خمسين دولة …

فخور بجيل عربي عاد للقراءة .. متفائل بجيل سلاحه للمستقبل هو العلم والمعرفة والأمل".