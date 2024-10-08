أمير الكويت خلال لقاء حمدان بن محمد: تباركت الكويت بزيارتك.. أبوك أخونا اللي تربينا معه وجدك راشد ما ننسى مواقفه

قال صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال لقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع:

"تباركت الكويت بزيارتك،

أبوك أخونا اللي تربينا معه،

وجدك راشد ما ننسى مواقفه وتقديره ومحبته في الكويت ما ننساها"



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