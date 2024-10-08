حمدان بن محمد: حفظ الله دولة الكويت وأدام عزها ومجدها بقيادة أميرها وعزيمة شعبها

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .. كما سعدت بلقاء ولي عهد الكويت سمو الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف الصباح.

وأضاف سموه قائلا "زيارة الكويت هي زيارة لأهل وأخوة وأحبّه .. وهي زيارة أتطلع من خلالها لتعزيز هذه المحبة .. وترسيخ التعاون بين البلدين اقتصادياً وحكومياً .. وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ النموذج الأخوي الحقيقي لهذه العلاقة .. والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً بين الشعبين الشقيقين".

واختتم سموه قائلا "حفظ الله دولة الكويت .. وأدام عزها ومجدها بقيادة أميرها وعزيمة شعبها".