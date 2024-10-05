رئيس الدولة: نعبِر عن تقديرنا للدور المحوري للمعلم.. وإسهامه الكبير في صنع المستقبل

عبَر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تقديره للدور المحوري للمعلم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في "اليوم العالمي للمعلمين" نعبر عن تقديرنا للدور المحوري للمعلم في تحقيق أهداف العملية التعليمية، ورسالته النبيلة في تنشئة الأجيال على المعرفة والقيم الأصيلة والأخلاق الكريمة، وإسهامه الكبير في صنع المستقبل الأفضل الذي نريده لوطننا".