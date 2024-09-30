إدانات عربية واسعة للاعتداء الغاشم على مقر سفير الإمارات في الخرطوم

أدان عدد من الدول العربية بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددةً على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداء السافر الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) تضامن مملكة البحرين مع دولة الامارات، وموقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

كما أعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم، على أهمية احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961

من جانبها، أدانت سلطنة عُمان الاعتداء، حيث أعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم عن شجبها لهذه الهجمات التي تُعدُّ انتهاكًا واضحًا للمواثيق والأعراف والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للمباني الدبلوماسية والمبتعثين الدبلوماسيين.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت للهجوم، مؤكدة رفضها القاطع لمثل تلك الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أهمية احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بشدة الاعتداء، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذا الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعرب القضاة عن تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

أدان معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الاعتداء.

وشدد العسومي، في بيان اليوم، على ضرورة العمل على حماية حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها واحترام المواثيق الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدا رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.