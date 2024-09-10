مترو دبي يحتفل مع روّاده بالذكرى الـ 15 لتأسيسه بـ «هدايا للركّاب»

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، بالذكرى الـ15 لتأسيس مترو دبي، مع ركاب داخل محطات المترو المختلفة، من خلال عدد من الفعاليات والبرامج.

ورصدت «الإمارات اليوم» عبر جولة ميدانية احتفالات الهيئة داخل محطات المترو، حيث أتاحت الهيئة توزيع مثلجات مجانية على رواد المترو، تحمل مجسماً لـ«قطار مترو دبي»، الأمر الذي لاقى إقبالاً من روّاد المترو.

كما نشرت إعلانات احتفالية عبر الشاشات بمناسبة مرور 15 عاماً على إطلاق المترو، فضلاً عن إطلاق إصدار خاص من بطاقات نول التي تحمل شعار الحملة، وتصميم حصري لشركة (LEGO Middle East).

فيما دعت الهيئة المولودين في 9 سبتمبر منذ عام 2009 حتى عام 2023، للاحتفال بعيد ميلادهم بطريقة رائعة في LEGOLAND Dubai بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، حيث يشمل الحدث العديد من الفعاليات الممتعة والمشوقة والمفاجآت، مشيرة إلى أنه يمكن للأهل تسجيل أطفالهم للاستمتاع بهذه الفرصة الفريدة لقضاء يوم مملوء بالمرح من خلال إدخال التفاصيل في طلب التسجيل أدناه.

وتقدم الهيئة رعاية لـ15 طالباً وُلدوا في 09/09/2009 لدراستهم في الجامعة، مشيرة إلى أنه للتأهل، يجب أن يكون المتقدمون من مواطني الدولة، وأن يكون معدلهم الدراسي قد تجاوز 90% في آخر عامين.

وتشمل المنح الدراسية بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهروميكانيكية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، وبكالوريوس تخصص علوم البيانات، وبكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب (الأمن السيبراني/ الذكاء الاصطناعي).

كما تخطط الهيئة لإطلاق برنامج «تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهو برنامج خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيحصل الفائزون على مساحات أسواق تجزئة مجانية في محطات المترو لمدة عام.

وبالتعاون مع براند دبي، تستضيف الهيئة مهرجان مترو دبي للموسيقى في محطات المترو من تاريخ 21 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأكدت الهيئة طرح شركة (IGLOO) للبيع مثلجات (آيس كريم) بتصميم حصري على شكل مترو دبي وتحتوي 5000 من هذه المثلجات على رمزٍ تعريفيّ على أعواد الآيس كريم، وسيحظى الحاصلون عليها بفرصة الفوز بهدايا عبارة عن 5000 بطاقة من بطاقات نول ترحال للتخفيضات.

وطرح بريد الإمارات لهواة جمع الطوابع إصداراً من الطوابع مُخصّصاً لهذه المناسبة، يمكن شراؤه من مكاتب بريد الإمارات أو عبر الإنترنت.

وأكدت الهيئة أنها ستقيم عروضاً في محطات مترو مختارة، للاحتفال بذكرى انطلاقة مترو دبي، كما أطلقت ختماً تذكارياً للقادمين إلى مطار دبي احتفالاً بالذكرى الـ15 لتأسيس المترو.

وسجّل مترو دبي نجاحات متوالية منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009، حتى سبتمبر الجاري، حيث زاد طول خطوط المترو من 52 كيلومتراً إلى قرابة 90 كيلومتراً، وارتفع عدد المحطات من 10 محطات إلى 53 محطة.

كما زاد عدد القطارات المشغلة من 79 قطاراً إلى 129 قطاراً، وارتفع عدد مستخدمي المترو من 20 ألف راكب في الـ10 من سبتمبر 2009، إلى 767 ألف راكب يومياً في 3 سبتمبر الجاري.

وأسهم مترو دبي في توفير فرص العمل للمواطنين، حيث يقدر عدد المواطنين العاملين في الشركة المشغلة للمترو بـ228 موظفاً.

وحافظ مترو دبي على مكانته كأطول مشروع مترو في العالم دون سائق، بينما يظل أحد أهم مشروعات الهيئة في دبي ومنظومة النقل الجماعي في الإمارة.