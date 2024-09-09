«طرق دبي» تطلق مبادرة لـ 15 طالباً من مواليد 9/9/2009

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منحة لابتعاث 15 طالباً وطالبة من المواطنين، من مواليد 9/9/2009، التاريخ الذي شهد بداية تشغيل مترو دبي قبل 15 عاماً.

وتأتي المبادرة في إطار «أجندة دبي الاجتماعية 33»، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان، والعمل على إيجاد جميع البدائل التي تضمن نجاح تنمية حقيقية ومستدامة.

ووضعت الهيئة برنامجاً متكاملاً للطلاب المبتعثين، يتضمن ثلاث مراحل، الأولى خلال المرحلة الدراسية ومدتها سنتان، وتشمل برنامجاً تدريبياً عملياً للطلاب في الهيئة خلال الإجازتين الصيفية والشتوية، والمشاركة في برامج تدريبية أساسية، في مجال القطارات مع الشركاء الاستراتيجيين، وزيارات ميدانية لمواقع العمل في مشاريع القطارات.

أما المرحلة الثانية، فهي فترة الدراسة الجامعية، وتمتد من أربع إلى خمس سنوات، ويحصل فيها الطالب على منحة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية في مجال القطارات، وتشمل أيضاً برنامجاً تدريبياً في الهيئة خلال إجازتي الصيف والشتاء، والمشاركة في منتديات القيادة والفعاليات المهمة، التي تنظمها الهيئة، إلى جانب الزيارات الميدانية لمواقع العمل في مشاريع القطارات.

وفي المرحلة الثالثة، يحصل الخريجون على وظيفة في مؤسسة القطارات، ويلتحقون خلالها ببرنامج المسار السريع للمهندسين، لإعدادهم فنياً وإدارياً على مدى عامين، ويحصل المشاركون على فرص التطور والترقي السريع من خلال مسيرة مهنية واعدة، ليكونوا الجيل القادم من المتخصصين في هيئة الطرق والمواصلات، كما يحصل المشاركون على شهادات مهنية معتمدة، في مجالات إدارة المشاريع والهندسة القيمية، إضافة إلى حزمة من التدريب الفني والتخصصي.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، الحرص على إعداد كوادر وطنية شابة تسهم الهيئة، من خلال برنامج المبادرة، في إعدادها بصورة تتواءم مع تطلعات دبي لمستقبل قطاع الطرق والمواصلات، وتواكب التطور العالمي في هذا المجال، بالتزامن مع ذكرى افتتاح مشروع استراتيجي أسهم في تحقيق نقلة نوعية رسخت ريادة دبي في مجال حلول التنقّل المستقبلي الصديق للبيئة على مستوى المنطقة.