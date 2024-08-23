تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في تايلند بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة

أهابت بعثة دولة الإمارات في بانكوك، مواطني الدولة المتواجدين في مملكة تايلند، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة في البلاد وخاصة المناطق الساحلية.

وأكدت البعثة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.