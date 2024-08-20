«العدل» : تصفير إجراءات خدمة «كف البحث» 100%

أدخلت وزارة العدل تحسينات جديدة في خدمات النيابة العامة الاتحادية ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، ومنها التحسينات التي أدخلتها على خدمة «كف البحث» المقدمة عبر «النيابة العامة الاتحادية» للدولة، إذ وصلت نسبة تصفير إجراءات هذه الخدمة إلى 100%..

وأفادت الوزارة بأنه " تم تحويل خدمة «كف البحث» إلى خدمة استباقية دون الحاجة إلى طلبها من قبل المتعامل، حيث تم تخفيض عدد الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة من تسعة إجراءات إلى صفر إجراء، وتخفيض عدد المرفقات من 1 مرافق إلى صفر مرفق، وتخفيض المدة الزمنية من يوم إلى صفر يوم عمل"، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وإلغاء كل الإجراءات القانونية على المتعامل.

وأكدت وزارة العدل أن تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، هي مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تحويل خدمة «رفع منع من السفر» إلى خدمة استباقية دون الحاجة إلى طلبها من قبل المتعامل، مشيرة إلى أنها خفضت عدد الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمة من تسعة إجراءات إلى صفر إجراء، وخفضت عدد المرفقات من مرفق واحد إلى صفر، وكذا خفضت المدة الزمنية المرتبطة بخدمة منع السفر من يوم عمل إلى صفر يوم عمل.

وأسهمت الآلية الجديدة في تخفيض المدة الزمنية لإنجاز طلبات الخدمة من يوم عمل إلى دقائق معدودة، بنسبة تصفير وصلت إلى 100%، الأمر الذي سينعكس على جهود الوزارة في تحسين جودة الحياة في المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.