" تنمية الموارد البشرية" و"كيوليس ام إتش آي" يتعاونان لتعزيز التوطين في القطاع الخاص

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، و "كيوليس ام إتش آي"، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي مذكرة تفاهم للتعاون في جهود التوطين في القطاع الخاص، والارتقاء بالتطوير المهني وفرص العمل للمواطنين عبر برامج تدريب تقني ومهني شاملة.

وقع المذكرة سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، و ديفيد فرانكس المدير العام "كيوليس ام إتش آي".. وتتضمن منح الأولوية في التوظيف للمواطنين وتنفيذ برامج تدريبية منظمة تمكنهم من اكتساب خبرة عملية في تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.

وفي إطار مذكرة، التفاهم سيحظى المواطنون الذين يتم توظيفهم من خلال المجلس في كيوليس ام إتش آي لتدريب مكثف في مجالات حيوية في عمليات وصيانة السكك الحديدية والقطارات وضمنها الهندسة وأنظمة التحكم بالقطارات، وأنظمة التعرفات المؤتمتة وأنظمة إمداد الطاقة والبنية التحتية مع وضع خطة تطوير واضحة وبرنامج إرشاد مهني متخصص يقوده خبراء للمساهمة في المستقبل المهني للمواطنين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التوطين في القطاع الخاص عبر توفير فرص لتطوير مهاراتهم وتحقيق نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية ضمن قطاعات حيوية مثل قطاع السكك الحديدية.

من جهتها، ذكرت أمل عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لإدارة رأس المال البشري في " كيوليس ام إتش آي"، أن الشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأتي دعما لمبادرات التوطين، من خلال توفير تدريب شامل وتطوير قدرات المواطنين وإكسابهم ما يحتاجونه ليكونوا خبراء في قطاع السكك الحديدية.