شرطة دبي تضبط 640 درّاجة و«سكوتر» مُخالفة

تمكنت شرطة دبي، من ضبط وحجز 640 دراجة و«سكوتر» خالف سائقوها القوانين المرورية، وعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وجاء ضبط وحجز الدرّاجات و«السكوترات» خلال حملة مرورية تنظمها شرطة دبي منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التزام سائقي هذه الدراجات و«السكوترات»، بالقوانين والإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم وسلامة مُستخدمي الطريق.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، أن ضبط الدراجات و«السكوترات» المُخالفة جاء بعد ارتكاب سائقيها لأنواع عدة من المخالفات الخطرة أهمها قيادة هذه الدراجات و«السكوترات» على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كلم/الساعة، وعدم الالتزام بارتداء السترة وخوذة الحماية، والقيادة بطريقة تشكل خطراً على سائقيها وعلى حياة وسلامة مستخدمي الطريق، والسير باتجاه عكس حركة السير، وعدم النزول عن الدراجة أثناء العبور من معبر المشاة، وعدم الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، وعدم توافر المتطلبات الفنية في الدراجة.

وأشار إلى أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة العامة يجب على سائقي الدراجات و«السكوترات» اتباعها عند قيادة الدراجات، تتمثل في: التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة القيادة، وارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مُقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مُجهزة بمكابح صالحة.

وأوضح اللواء الغيثي أن قيادة الدرجات الهوائية والكهربائية و«السكوترات» تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق، لاسيما إذا تم استخدامها في الأماكن غير المخصصة لها، وقيادتها على الطرق العامة، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين، لذلك تحرص شرطة دبي على سلامة مستخدمي تلك الوسائل وسلامة مستخدمي الطريق من خلال حملات التوعية المستمرة بشكل دوري، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

ونبه اللواء الغيثي إلى أن مخالفة قيادة الدراجة الكهربائية أو الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كلم في الساعة، تبلغ غرامتها 300 درهم، ومخالفة قيادة الدراجة الهوائية بطريقة تُشكل خطراً على قائدها أو على حياة وسلامة الآخرين غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على سكوتر كهربائي غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على الدراجة الهوائية أو الكهربائية لا تتوافر فيها التجهيزات اللازمة لذلك غرامتها 200 درهم، ومخالفة السير بدراجة كهربائية أو هوائية عكس اتجاه حركة المرور غرامتها 200 درهم.