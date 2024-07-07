4963 حادثاً مرورياً في الفجيرة خلال 6 أشهر

أظهرت إحصائية مرورية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وفاة شخص وإصابة 82 آخرين جراء 4963 حادثاً مرورياً في الفجيرة من بداية العام الجاري.

وبينت الإحصائية أن مايو تصدر القائمة من حيث عدد الحوادث المرورية، إذ شهد وقوع 1048 حادثاً، فيما شهد فبراير العدد الأكبر من الإصابات، بعدما بلغ عددها 23 إصابة، ووفاة واحدة، وكان يناير الأقل في تسجيل الحوادث المرورية، إذ شهد وقوع 955 حادثاً، نتجت عنها 11 إصابة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، إن الانحراف المفاجئ بالمركبة يعد من المسببات الرئيسة لأخطر الحوادث التي تكون نتيجتها غالباً إما إصابة أو وفاة، مشيراً إلى أن الأسباب التي تزيد خطورة الانحراف المفاجئ للمركبة تشمل عدم انتباه السائق وانشغاله بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية تفصله عن المركبات الأمامية.

وذكر أن أكثر حوادث الانحراف المفاجئ خطورة هو ما يقع على سرعات عالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بخط السير واستخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار لتجنب المخالفات والحوادث، لافتاً إلى أن الانحراف المفاجئ بالمركبة يعد مخالفة مرورية غرامتها المالية 1000 درهم وأربع نقاط مرورية.

وأكد أن إدارته تسعى للوصول إلى جميع شرائح المجتمع عبر حملات التوعية المرورية، لحثّ السائقين ومستخدمي الطرق على الانتباه أثناء القيادة، وعدم إهمال قوانين المرور، والتزام مسار الطريق، وتجنب الوقوف الخطأ الذي يعيق حركة مركبات الشرطة والدفاع المدني وفرق الإسعاف والإنقاذ، وحماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية المهلكة.