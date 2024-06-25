هل "التأمين" يغطي أضرار المركبة بسبب ترك "مواد قابلة للاشتعال"؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

اذا وقع حادث احتراق مركبة بفعل ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة نتيجة نسيان صاحب المركبة .. فهل تغطى شركات التأمين تكلفة اصلاح أضرار المركبة ام تعتبره اهمالا من مالك المركبة وتحمله المسؤولية؟

الإجابة:

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

في البداية نلفت الانتباه جميع القراء إلى أهمية الالتزام بإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية بشأن السلامة المرورية وأخذ الاحتياطات الواجبة لمنع حدوث الحوادث بكافة أشكالها.

وبالنسبة لسؤال القارئ ، ففي حالة حدوث ضرر بالسيارة نتيجة ترك أدوات قابلة للاشتعال مثل ولاعة السجائر أو عبوات العطور أو غيرها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ، فإن شركات التأمين تقوم بتغطية تلك الأضرار، وذلك ما لم يثبت تعمد إحداث الضرر وهو أمر ليس بالسهل إثباته

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