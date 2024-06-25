باعة

شكا سائقون وجود باعة متجولين يبيعون عبوات المياه والفول السوداني عند المحال التجارية والإشارات الضوئية، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً بالنسبة لهم حول سلامة هذه المنتجات، علماً أن هذه السلوكيات تكثر في فترة الظهيرة والفترة المسائية، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية ضرورة النظر في هذا الأمر، ووضع عقوبات تطال مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتعمدون بيع منتجات لا تلتزم بالشروط الصحية والموافقات من قبل الجهات المعنية.

تواريخ

طلب مستهلكون من المسؤولين في الجهات المعنية النظر في إلزام محال «السوبر ماركت» والمنافذ التجارية الكبرى، بوضع لافتات أو تدوين تحذيرات توضح صلاحية المنتجات التي تطرحها بأسعار مخفضة في حال كانت صلاحيتها قريبة من الانتهاء، إذ إن هذا الأمر يضلل بعض المستهلكين ويفاجؤون بقرب انتهاء صلاحية هذه المنتجات.

سرعة

طالب سائقون في بعض إمارات الدولة الجهات المعنية المنظمة لسيارات الأجرة بالنظر في أمر قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة على الطرقات بطيش وتهور، أو استخدامهم الهاتف المتحرك أثناء القيادة وعدم ربطهم حزام الأمان، فضلاً عن التجاوزات التي يقوم بها البعض على الطرقات وتسبب إرباكاً لدى الآخرين، وهذا الأمر يعتبر مخالفاً للنظام المروري، ويشكل خطراً عليهم وعلى مرتادي الطريق، خصوصاً في الفترات التي يسيرون فيها على الطرقات دون وجود ركاب.

توعية

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، طالب قراء الجهات المعنية بتكثيف الحملات التوعوية للسائقين والخاصة بكيفية التعامل مع الحرارة بالشكل الذي يمنع حدوث حرائق بالمركبات، ومنع وضعهم زجاجات عطور فيها، حيث إنها من بين المسببات الرئيسة لحرائق المركبات.