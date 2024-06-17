كيف يجب أن تتصرف في حالات الطوارئ الطبية؟

أفادت الحكومة الرقمية للدولة، أن هناك قنوات عدة، تساعد الأفراد في التصرف حالات مواجهتهم أي حالة طوارئ طبية، إذ أوضحت أنه يمكن الاتصال بخدمة الإسعاف على الرقم 998 (من أي مكان في دولة الإمارات)، وفي حالة الطوارئ الطبية والحاجة لإدخال المريض مرافق الرعاية الصحية في أبوظبي، يمكن الاتصال بخدمة استجابة المقدمة من دائرة الصحة أبوظبي على الرقم المجاني 8001717.

كما يمكن الاتصال برقم الإسعاف المجاني 998 من أي مكان في دولة الإمارات، واتباع التعليمات، وإذا لزم الأمر، يمكن إرسال إسعاف جوي للمُصاب، ولحين وصول الإسعاف، يمكن محاولة تقديم المساعدة للمصاب، واتباع إرشادات الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

وذكرت أنه يمكن البحث عن المرافق الطبية من خلال المواقع الإلكترونية لكل من الجهات التالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، هيئة الصحة بدبي (DHA)، حكومة عجمان، حكومة أم القيوين، حكومة الفجيرة.

وأوضحت أنه عند حدوث حالة وفاة، يتعين على أسرة المتوفي تسجيل الواقعة والحصول على شهادة وفاة، مشيرة إلى أنه يتوفر في بوابة حكومة الإمارات معلومات مُفصلة عن الإجراءات الواجب اتباعها.