«الشؤون الإسلامية»: حملات الدولة تتسلم مخيمات منى وعرفة

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون الحجاج، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ضرورة وضع راحة حجاج الدولة على رأس قائمة أولويات أصحاب الحملات، مبدياً استعداد المكتب التام لتسخير إمكاناته كافة لخدمة أصحاب الحملات، لضمان تذليل أية صعوبات آنية أثناء تأدية المناسك.

جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي، عقده مكتب شؤون حجاج الدولة مع رؤساء حملات الحج التابعة لدولة الإمارات، جرى خلاله اعتماد وتسليم مخيمات كل حملة على حدة في منى وعرفة.

ووقف الدرعي على مستوى التجهيزات والتحضيرات النهائية في مخيمات حجاج الإمارات، مشيداً بتعاون رؤساء الحملات مع لجان المكتب بهدف توفير أرقى الخدمات لحجاج الدولة.

وأكد أهمية مراعاة الحالات الخاصة المصاحبة لكل حملة، والتعاون مع لجان المكتب لتوفير خدمات استثنائية لتلك الشريحة من الحجاج، والمتضمنة كبار المواطنين، وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وأصحاب الهمم. وتوجّه الدرعي بالشكر لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وكل المؤسسات المعنية في المملكة على التعاون الكامل مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وتوفير الدعم لتنفيذ خطط المكتب الهادفة لضمان حج آمن لحجاج الدولة.

من جانب آخر، انطلق فجر أمس قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ، لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته التسع المنتشرة بها. وكانت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أعلنت، الإثنين الماضي، انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوماً، تم خلالها التأكد من جاهزية القطارات، البالغ عددها 17 قطاراً، وشهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، وتطوير الأنظمة المستخدمة فيها وفي المحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دخل الخدمة عام 2010.