تطوير

اقترح عدد من زوار حديقة ألعاب الهيلي في العين على المسؤولين في الجهات المعنية، تطوير مرافق الحديقة بشكل أكبر، مؤكدين أهمية تعزيز مكانتها، لتصبح وجهة رائدة في الترفيه، وتجديد الألعاب والمرافق التي تضمها بشكل يجذب السياح.

صيانة

استغرب متعامل مع إحدى شركات السيارات، إصرار بعض موظفي خدمة العملاء على إجراء عمليات صيانة لمركبته، رغم رفضه ذلك، بعدما أكد أن أسعار الشركة أعلى من المحال التجارية التي تقوم بالعمل نفسه، مبيناً أن بعض موظفي خدمة العملاء، يصرون على وجوب التعامل مع الشركة حتى يحصل العميل على خدمة أفضل.

صخرة

شكا سكان في منطقة الخان بالشارقة، وجود صخرة كبيرة في المنطقة الترابية، لافتين إلى أنها توجد في منتصف الطريق من مدخل المنطقة من شارع التعاون، وأنه لا يمكن رؤيتها في الظلام، ما يؤدي إلى تضرر العديد من السيارات.

تأمين

استغرب قارئ التباين الكبير في الأسعار التي تعرضها شركات التأمين، عند تجديد التأمين الخاص بالسيارات المستعملة، مشيراً إلى أن كل شركة تؤكد أن النظام يفرض السعر المحدد للسيارة، بعد الاضطلاع على عدم ارتكاب سائقها حوادث بها.