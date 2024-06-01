رئيس الدولة يزور النصب التذكاري في بكين

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بزيارة النصب التذكاري في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارة دولة قام بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ووضع سموه إكليلاً من الزهور على النصب الذي شيد تكريماً للصينيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وطنهم عبر التاريخ، معبراً عن تقديره لنجاح الشعب الصيني في مواجهة التحديات وصولاً إلى النهضة التي يعيشها خلال المرحلة الحالية، وذلك بحضور الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال زيارة الصين.