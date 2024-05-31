ضمن مبادرة "وقف المليار وجبة" .. نجاح إطلاق مشروع ون بي تاور الفاخر وسط إقبال كبير

أعلنت (وصل) إحدى كبربات شركات التطوير العقاري في إمارة دبي بيع جميع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع الفاخر"ون بي تاور" (One B Tower) خلال يومين من إطلاقه وسط إقبال كبير من المستثمرين والمشترين.. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، أطلقت وصل وحدات المرحلة الثالثة.

كان قد تم الكشف عن مخطط المشروع المميز الذي يعتبر جزءاً من مبادرة "وقف المليار وجبة" في شهر مارس الماضي واطلع على مخططه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

يقدّم هذا البرج الفاخر وحدات سكنية موزعة على 48 طابقاً، منها شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف وخمس غرف نوم بالإضافة إلى شقق الدوبليكس المكونة من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف نوم وشقة بينتهاوس.

ويتميز المشروع بإطلالات بانورامية آسرة على حديقة الصفا وقناة دبي المائية والبحر، ويوفر مساحات رحبة ومرافق تلبي مختلف احتياجات السكان، بدءاً من الصالة الرياضية المجهزة بأحدث المعدات وغرف اليوغا إلى بركة السباحة وغرف للعب الأطفال.