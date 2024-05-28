أحمد بن محمد: السر وراء تحقيق نهضة البلدان هو إعلام ينتصر للإنسان والحقيقة أولاً

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربي ضمن أعمال قمة الإعلام العربي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربي ضمن أعمال قمة الإعلام العربي.. نرحب بضيوف دبي من قادة الفكر والرأي وصناع القرار الإعلامي وسط حضور دولي كبير لأكثر من 4000 شخصية من حول العالم… السر وراء تحقيق نهضة البلدان وترسيخ التعايش في المنطقة هو إعلام ينتصر للإنسان والحقيقة أولاً.. واليوم نلمس جميعاً رغبة وجهود مشتركة لصناع القرار الإعلامي للمساهمة في مسيرة التنمية العربية ونهضة شعوبنا وتبني مبادرات تترك الأثر الإيجابي في أنحاء الأرض من أجل مستقبل أفضل للجميع."