بالصور..14 قطعة نادرة من مكتبة محمد بن راشد تتلألأ في قمة الإعلام العربي

قدمت مكتبة محمد بن راشد مخطوطات نادرة جذبت أنظار زوار قمة الإعلام العربي للشباب، بعدما عرضت 14 قطعة عبارة عن 6 مجلات و8 صحف تعد ضمن الأقدم في الوطن العربي.

وسلطت المكتبة الضوء على أدق التفاصيل الخاصة بهذه الأعداد التاريخية من خلال شرح وافٍ قدمه القائمون على المنصة إلى الرواد والإعلاميون والزوار، إلى جانب التعريف بمعرض الصحافة العربية الذي ستنظمه في الفترة المقبلة.

وضمت المخطوطات بعض الأعداد التي تجاوز عمرها أكثر من 100 عام والتي ضمت كل من :

1 – مجلة النور صدرت في لبنان - مرتين في الشهر - تاريخ الاصدار سنة 1904م - السنة 3 العدد 11 سنة 1907

2 – مجلة الغول صدرت في مصر - بديع خيري - أسبوعية - العدد 5 سنة 1927

3 - جريدة بيروت المصورة – تصدر في لبنان – أحمد حرب – تاريخ الإصدار سنة 1932 العدد 18

4 - مجلة الأدب والفن – صدرت في لندن – 1943 العدد 1

5 - مجلة رسالة العلوم صدرت في سورية - الاتحاد العلمي السوري - فصلية - العدد 3 سنة 1957

6 - جريدة البلاد تصدر في السعودية - حسن قزاز - تاريخ الإصدار: سنة 1959م - العدد 354 سنة 1960

7 - جريدة صوت الخليج – تصدر في الكويت – أسبوعية – تاريخ الإصدار 1962 العدد 15

8 - مجلة المسرح – صدرت في مصر – مسرح الحكيم – تاريخ الإصدار 1964 العدد 1

9 - صحيفة الأردن – تصدر في الأردن – تاريخ الإصدار 1964 – العدد 5773

10- مجلة أخبار دبي تصدر في إمارة دبي - مكتب الإعلام - شهرية - تاريخ الإصدار: سنة 1965 - العدد 27 سنة 1979

11- جريدة الإتحاد صدرت في إمارة أبو ظبي - دائرة الإعلام والسياحة - يومية - تاريخ الإصدار: سنة 1969 - العدد 1

12- جريدة الخليج تصدر في إمارة الشارقة - مؤسسة الخليج للصحافة والإعلام - يومية - تاريخ الإصدار: سنة 1970م - العدد 1 سنة 1970

13 - جريدة البيان تصدر في إمارة دبي - مؤسسة دبي للإعلام - يومية - تاريخ الإصدار: سنة 1980

14 - مجلة الاذكياء صدرت في الامارات - دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر - أسبوعية - سنة 2002