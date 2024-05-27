ورشة لـ«تيك توك» توضح أفضل أساليب استخدام المنصة

نظمت منصة «تيك توك» ندوة حول كيفية الاستفادة من الأدوات التي تتيحها منصة تيك توك للمستخدمين.

وأشار مسؤولي «تيك توك» خلال الندوة التي نظمت خلال فاعليات «قمة الإعلام العربي 2024»، إلى أن مشاركة المعرفة من الموضوعات التي يفضلها المتابعين للمتابعين للمنصة.

وأفادت المسؤولون، أنه لا يوجد قانون يحكم عدد مرات النشر على المنصة، بالإضافة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصة «تيك توك» تكشف الفيديوهات المكررة، والمنصة لا تنصح بمثل هذه السلوكيات.

وذكروا أن استخدام «الهاشتاقات» الخاطئة والمخالفة لموضوع المحتوى يجذب إليك جمهور مغاير لصفحتك.

ولفت المسؤولون، إلى إمكانية استخدام موقع إلكتروني في بوستات تيك توك تزيد من الانتشار للمحتوى.

وتابعوا: «استخدام الإضافات مثل قوالب CapCut في منصة تيك توك تساعد في الترويج للمحتوى».

وانطلقت اليوم في إمارة دبي أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، والتي تستمر حتى 29 أيار الحالي، بمشاركة أكثر من 4000 من قيادات الإعلام العربي، وأبرز الوجوه والشخصيات الإعلامية ورؤساء التحرير وصناع المحتوى، وكبار الكُتّاب من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.