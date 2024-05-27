ناصر بن حمد: الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، أن "الشباب هم الثروة الحقيقية وليس البترول.. وأن الاستثمار بهم هو استثمار في مستقبلنا وأن روح التحدي والعمل الجماعي هي أساسات النجاحات".

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في جلسة رئيسية ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي العربي للشباب في دبي، اليوم الإثنين "لدى شبابنا وعي كبير وتحمل للمسؤولية وهم قادرون على مواكبة التغيير العالمي والاستثمار في طاقات الشباب ومعارفهم، مضيفاً "الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل".

وتابع سموه: لدينا قيادات حكيمة في بلداننا تخطط للأجيال القادمة، وعلينا أن نحافظ على هويتنا وتقاليدنا مع مواكبة التطور حول العالم والانفتاح. لدينا نظام الشورى ودروسنا نستمدها من مجالسنا. علينا أن نحمي مجتمعنا وأطفالنا في مدارسنا ونحمي قيمنا ونحافظ عليها.