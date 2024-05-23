محمد بن زايد يعزِي في وفاة حمد بن سهيل الخييلي

قدَم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تعازيه في وفاة حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته. رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص رافق فيها الشيخ زايد، رحمهما الله، لسنوات طويلة، وقدم إسهامات بارزة في خدمة وطنه ومجتمعه. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة وندعو الله أن يلهمنا الصبر والسلوان."