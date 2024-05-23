محمد بن راشد يعزِي في وفاة حمد بن سهيل الخييلي

قدَم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه في وفاة حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس .. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين .. نسأل الله له أعلى الجنان .. وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان . وإنا لله وإنا إليه راجعون".