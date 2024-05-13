هل هناك فترة تقادم لإسقاط الحكم في مديونية البنك ؟



ورد سؤال من قارئ :

بسبب عدم سدادي مديونية على بطاقتي الائتمانية لصالح أحد البنوك، صدر ضدي حكم منذ 12 سنة، وانا حاليا خارج الدولة، وأرغب في العودة مرة أخرى، فهل يحق لي دخول الدولة بعد مرور هذه السنوات على صدور الحكم ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

الأمر في هذه المسألة يعود إلى الإجراءات المتخذة في تنفيذ ذلك الحكم، فإذا كان هناك تعميم بالضبط والاحضار، سيتم القبض حال دخولك للدولة من أي من منافذها وإذا كان التعميم بالمنع من السفر دون الضبط والاحضار فيتم الدخول ولكن لن يتم الخروج قبل رفع التعميم بالمنع من السفر، ومسألة 12 سنة لا تعني اسقاط الحكم لأنه طالما صدر حكم وتم اتخاذ إجراءات تنفيذه فإن التقادم يكون 15 سنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي.

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