انسيابية تامة في حركة المرور بأبوظبي

شهدت طرق إمارة أبوظبي، أمس، انسيابية تامة في حركة المرور بعد هطول الأمطار التي صاحبت الحالة الجوية المتقلبة، وسط تأهب وجاهزية دوريات الشرطة والدفاع المدني والفرق المعنية في الجهات الأخرى.

وفعّلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خططها للطوارئ، ونشرت دورياتها المسانِدة، واتخذت العديد من التدابير الوقائية المتمثلة في تعزيز الكوادر البشرية في غرف العمليات، إضافة إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر، من خلال إرسال رسائل تنبيه مسبقاً إلى سكان إمارة أبوظبي بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على السلامة العامة، وحماية السكان والممتلكات أثناء التقلبات الجوية. وشملت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها شرطة أبوظبي، خفض السرعات على الطرق إلى 100 كيلومتر في الساعة، داعية السائقين إلى ترك مسافة أمان كافية وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه.

ودعت الشرطة، السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة التي تظهر على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وأكدت جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة حتى الخامس من مايو الجاري، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في أبوظبي، للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات.

من جانبها، أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني استعداداتها لمواجهة أي طارئ يمكن أن يحدث، نتيجة للحالة الجوية المتوقعة التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأهابت بالجمهور أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالبقاء في أماكن آمنة، وعدم الاقتراب من مناطق تجمعات المياه والسيول والأودية، وتجنّب ملامسة الأجهزة الكهربائية المكشوفة في الأحوال الجوية الماطرة لضمان سلامتهم.