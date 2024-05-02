«مطارات دبي» تنصح المسافرين بالوصول قبل وقت كافٍ من مواعيد الرحلات

نصحت مطارات دبي المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي (DXB)، ومطار آل مكتوم الدولي (DWC)، بالوصول إلى المطار مبكراً وقبل وقت كافٍ من مواعيد الرحلات، نظراً لتقلبات الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة، وتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري، وتخصيص وقت إضافي للقيام بإجراءات السفر.

كما دعت المسافرين إلى استخدام التطبيقات الذكية للحصول على تحديثات حول حركة المرور والطرق البديلة، واستخدام مترو دبي للوصول إلى مبنى المسافرين 1، ومبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي، في حال تسنّى لهم ذلك..