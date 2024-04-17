أعمال صيانة.. "طرق دبي" تعلن تطورات حركة المترو بالخطّين الأخضر والأحمر

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مترو دبي يعمل حالياً على الخط الأخضر في المحطات التالية: من محطة اتصالات من e& إلى محطة أبو هيل ومن محطة الخور إلى محطة الراس، مع العلم أنه تم توفير خدمة الحافلات للمحطات المتأثرة.

وأوضحت الهيئة أن مترو دبي يعمل حالياً على الخط الأحمر في المحطات التالية: من محطة سنتربوينت إلى محطة جي جي كو، ومن محطة برجمان إلى محطة المركز التجاري العالمي ومن محطة جبل علي إلى محطة إكسبو 2020، علماً بأنه تم توفير خدمة الحافلات للمحطات المتأثرة.

وذكرت الهيئة أنه نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة وضمان استدامة عمليات وخدمات مترو دبي، تجري الهيئة أعمال صيانة في محطات الخط الأحمر والأخضر اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، مما سيؤثر على مواعيد ومحطات تقديم خدمات المترو. داعية المتعاملين إلى متابعة قنوات الهيئة الرقمية للاطلاع على التحديثات قبل التخطيط لرحلاتهم.