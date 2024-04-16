450 صهريجاً و220 مضخة متنقلة لسحب مياه الأمطار في الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها رفعت حالة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تسود الدولة وما يصاحبها من هطول أمطار غزيرة وهبوب الرياح، وفقاً للخطط المسبقة التي وضعتها اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان التابعة لها، ورفع حالة الطوارئ بزيادة كوادر العمل والآليات الثقيلة والخفيفة، وقد بدأت البلدية بالتعامل مع الحالة الجوية منذ منتصف الليل وتستمر جهودها في كافة مناطق مدينة الشارقة بصورة مستمرة لاحتواء الحالة والحد من تداعيتها وأية أضرار يمكن أن تنجم عنها.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية تتعامل مع المنخفض الجوي بإمكانيات كبيرة تعكس دورها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأروح والممتلكات حيث خصصت كادراً متميزاً مكوناً من 600 موظف من رؤساء اللجان والفرق الميدانية والمهندسين والمشرفين والفنيين والعاملين من الفئات المساندة، ووفرت 450 صهريجاً و 220 مضخة متنقلة ومضخات السد ذات القوة الكبيرة في سحب وتفريغ المياه، فضلاً عن صيانة فتحات التصريف وتنظيفها قبل دخول الحالة الجوية، كما قامت البلدية بإنشاء 70 حوضاً لتجميع مياه الأمطار بالسحب المباشر من خلال محطات الضخ والتفريغ في تلك الأحواض.

وأوضح الطنيجي أن البلدية تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة لوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً للعمل المشترك والشراكة الاستراتيجية كالقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأشغال العامة وغيرها من الجهات التي لا تألو جهداً في التنسيق المشترك للحد من تداعيات الحالة الجوية

وأفاد أن فرق التفتيش والدوريات التابعة لقسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش بمساعدة الجمهور على الطرق بسحب المركبات المتضررة من المياه ووفرت 20 آلية لعملية السحب ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الممتلكات ومساعدة الفرق الأخرى في سحب تجمعات الأمطار وتسهيل وصول الصهاريج إلى مواقع العمل.

وأشار رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أن مركز الاتصال على الرقم 993 يعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وبلاغات الجمهور، حيث رفع المركز من استعداده للتعامل مع كثافة البلاغات والاتصالات وتحويلها للفرق الميدانية.